Marotta nominato nuovo amministratore delegato dell'Inter per l'area sport

Dopo l'annuncio, a dire il vero sorprendente, dello scorso ottobre con cui Giuseppe Marotta dava notizia del suo addio alla Juventus dopo una collaborazione durata ben 9 anni, quest'oggi è arrivata la conferma del suo passaggio all'Inter, dove occuperà la carica di Amministratore Delegato Sport, affiancando l'attuale a.d. Alessandro Antonello, che assumerà la carica di Amministratore Delegato Corporate, responsabile di tutte le attività aziendali.

L'Inter avrà così un doppio amministratore delegato. Entrambi gli amministratori risponderanno al presidente Steven Zhang che, in una nota rilasciata dalla società, ha dichiarato: «Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio.

Beppe è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Fuori dal campo, Alessandro garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri progetti strategici e la promozione dei valori del Club all'interno dell'organizzazione.»

Queste, invece, sono state le parole di Marotta: «Sono felice e orgoglioso di iniziare una nuova sfida professionale in un club prestigioso come l'Inter.

Il Presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato e sono certo che insieme renderemo l'Inter nuovamente vincente.»