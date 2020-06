Un software, spiegano fonti del ministero dell'istruzione consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni, con quello degli spazi utili e con il distanziamento indicato dal Comitato tecnico-scientifico.

"Le Linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre come garantito ieri dalla Ministra Lucia Azzolina in conferenza stampa".

Così il Ministero dell'Istruzione ha confermato all'ANSA le anticipazioni in tal senso annunciate dalla ministra durante la presentazione di venerdì delle Linee guida per la ripartenza di settembre.

"In queste settimane il Ministero ha messo a punto un software che consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal Comitato tecnico-scientifico. Abbiamo l'elenco di circa 3 mila edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento, che possono essere ripristinati. All'interno degli Istituti il rinnovo dell'arredo scolastico potrà garantire il recupero di spazio".

A questo punto dobbiamo pensare che tutti gli edifici scolastici italiani godano di buona salute, anche quelli dismessi. Per anni si è parlato di intonaci caduti nelle aule, di aule chiuse per manutenzioni non eseguite per mancanza di soldi e purtroppo anche di crolli.

Il Covid -19 forse avrà fatto il miracolo di ripristinare come agibili ed in perfetto stato tutti gli edifici, con tutti i servizi attivi e funzionanti, che fino a prima della pandemia non sembravano esserlo.

Ma qualche dubbio rimane.