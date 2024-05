Inaugurato il primo campo di “agility dog” a Milazzo in via del Marinaio, nella riviera di Ponente su un’area di 600 mq, dove sono presenti una serie di giochi di ability, fontane con ciotole per i cani e panchine per i padroni. È un ampio spazio, che consentirà ai quattro zampe di affrontare dei percorsi interrotti da giochi, che loro eseguiranno entrando in totale connessione con il proprio padrone.

“Un luogo, che entra a far parte della nostra città e che merita rispetto”: ha definito Fra Graziano Bruno della vicina parrocchia di San Papino, intervenuto per benedire il campo sottolineando quanto la presenza di un luogo creato per i cani rappresenti un segno di civiltà, auspicando “che tale luogo rimanga intatto e non venga distrutto per mano dell’uomo”.

Numerosi i cittadini intervenuti alla cerimonia a fianco del Sindaco Pippo Midili, degli Assessori e di Consiglieri comunali, i quali hanno potuto apprezzare anche le attività, che possono svolgere i cani “in spazio chiuso e tranquillo” - come hanno confermato i due istruttori cinofili presenti Antonino Mondello e Giuseppe Cusumano.

“Quest’area, la prima di agility dog presente a Milazzo, si aggiunge a quella di sgambamento realizzata alle spalle della parrocchia del Sacro Cuore ­ ha detto Pippo Midili – e precede all’apertura del rifugio per cani e di un gattile, dove questi animali potranno trovare breve ricovero e in seguito andare in adozione.

Chiari segnali di attenzione di questa Amministrazione e colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni animaliste, che in questi anni si sono occupate, insieme alla sezione randagismo dei Vigili urbani, di recuperare ed accudire a loro spese i cani e i gatti presenti sul territorio, lavoro immenso che i volontari hanno svolto e senza i quali non sarebbe stato possibile dare una seconda possibilità a questi animali”.