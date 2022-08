Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R designati dalla C.A.N. che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma da martedì 30 agosto fino a giovedì 1 settembre.





Sassuolo Milan

martedì 30/08 ore 18.30

Ayroldi

Tolfo – Rocca

Iv: Rapuano

Var: Banti

Avar: Bindoni



Inter – Cremonese

martedì 30/08 ore 20.45

Fourneau

Del Giovane – Yoshikawa

Iv: Manganiello

Var: Irrati

Avar: Valeriani



Roma – Monza

martedì 30/08 ore 20.45

Piccinini

Tegoni – Rossi M.

Iv: Dionisi

Var: Mazzoleni

Avar: Meli



Empoli – Verona

mercoledì 31/08 ore 18.30

Serra

Liberti – Miele D.

Iv: Pairetto

Var: La Penna

Avar: Paganessi





Sampdoria – Lazio

mercoledì 31/08 ore 18.30

Aureliano

Bercigli – Cecconi

Iv: Prontera

Var: Guida

Avar: Muto





Udinese – Fiorentina

mercoledì 31/08 ore 18.30

Mariani

Giallatini – Carbone

Iv: Maggioni

Var: Fabbri

Avar: Alassio



Juventus – Spezia

mercoledì 31/08 ore 20.45

Colombo

Scatragli – Marchi

Iv: Valeri

Var: Nasca

Avar: Longo S.



Napoli – Lecce

mercoledì 31/08 ore 20.45

Marcenaro

Lo Cicero – Palermo

Iv: Doveri

Var: Abisso

Avar: Galetto



Atalanta – Torino

giovedì 01/09 ore 20.45

Di Bello

Perrotti – Di Iorio

Iv: Sacchi

Var: Marini

Avar: Rossi L.





Bologna – Salernitana

giovedì 01/09 ore 20.45

Ghersini

Raspollini – Schirru

Iv: Massa

Var: Di Paolo

Avar: Di Martino