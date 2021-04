Nell'assemblea svoltasi martedì pomeriggio le 20 società di Serie A, oltre a trattare il tema del ritorno del pubblico negli stadi, allacciandosi anche alla decisione del Governo di concedere per Euro 2020 l'accesso all'Olimpico ad una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto per tutte e quattro le partite degli europei, hanno approvato a larga maggioranza (18 voti favorevoli), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della Lega Serie A presso EI Towers.

Come riportato in una nota della stessa Lega, tale progetto rappresenta il primo passo verso la costituzione della Media Company consentendo alla Lega Serie A una razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali televisivi, il deciso miglioramento della qualità degli stessi (1080p 25 frame per secondo), la possibilità di produrre e distribuire i Top match in 4K, nonché il trasporto di 12 segnali a partita che consentiranno di realizzare già nel prossimo campionato la remote production di determinati incontri.

Inoltre, è stata deliberata la costituzione, presso la stessa struttura, in collaborazione con la Figc, della sala VAR centralizzata, progetto fortemente voluto dal Presidente Gravina e dall’Associazione Italiana Arbitri.