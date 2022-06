Dal 10 giugno su tutte le piattaforme digitali Hot, il nuovo progetto discografico di Renè.

Scende in pista con un pezzo dance da cantare a squarciagola per esorcizzare quell’amore malato che morde il cuore. Lo fa a suo modo: provocante, libera, solare. Sfacciatamente Hot.

Dopo significative collaborazioni con musicisti dai quali cerca di imparare il difficile mestiere dell’autore, la poliedrica artista trova quel mood style in cui riconoscersi. Decide così di curare interamente le proprie creazioni, dal testo alla musica, seguendone attivamente anche la realizzazione degli arrangiamenti. Nasce Hot (V. Production), un accattivante brano pop dalle sonorità dance. Racconta le vicissitudini sentimentali di Renè che, ripensando agli incontri avuti con l’altro sesso, seppur in chiave ironica, affronta una tematica complessa. Traccia questa che diventerà il fil rouge in un percorso di canzoni che trattano aspetti di vita vissuta dove ognuno potrà rispecchiarsi.

“Sto cercando di ricordarmi se ti amavo un po’…” sottolineando un passaggio del brano.

«È riferito al fatto che, nel momento in cui ci innamoriamo, crediamo ogni volta sia l’amore più grande e unico della nostra vita. Poi ti lasci, ci stai male e improvvisamente, quando ci ripensi, ti sembra impossibile aver sofferto per quella persona.»

Hot è dedicato a quanti si autodistruggono per amore, salvo poi ricredersi e capire che non ne valeva la pena.

Per realizzare il video del singolo (diretto da Antonio Zitiello per Promo In e disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=uN8GX8MTr7Q) Renè e il suo staff hanno tratto ispirazione dal personaggio di Harley Queen. Per amore del Joker, da rigorosa dottoressa si trasforma in folle criminale cambiando totalmente vita e personalità. Una profonda e drammatica rivoluzione che capita sovente nella nostra realtà quotidiana, coinvolgendo trasversalmente sia donne che uomini. Risucchiati in un vortice di autodistruzione psicologica dalla quale non riescono più a liberarsi. Renè scende in pista con un brano da cantare a squarciagola per esorcizzare quell’amore malato che ci morde il cuore. Lo fa a suo modo: provocante, libera, solare. Sfacciatamente Hot.

Biografia

Renè, all’anagrafe Conti Visantainer, è figlia d’arte. La madre Nadia Visantainer è una nota starlette degli anni d’oro della televisione commerciale, oggi regista teatrale, autrice e produttrice. Laureanda in Psicologia clinica, parla correttamente inglese e spagnolo, suona la chitarra, studia recitazione e cinematografia, balla il reggaeton, ama il mare e gli animali. Grazie alle sue doti di performer, Renè si è esibita cantando nello spettacolo “Il paradiso può aspettare”. Ha calcato il palco del Brancaccio di Roma, del Manzoni di Milano, del teatro della Corte di Genova. Nel 2016 è stata la testimonial di una importante azienda italiana alla Fiera internazionale di Norimberga. Nel 2017 ha interpretato il ruolo di diavolo in una commedia teatrale al Testaccio di Roma. Ha inoltre partecipato, nel ruolo di Wendy, al musical “Peter Pan, l’eterna giovinezza”, spettacolo che è stato portato in tour in tutto lo Stivale.

Nel 2019 incide “Mia madre è una milf”, singolo realizzato in collaborazione con Radio Italia Anni 60. A un anno di distanza pubblica per la prima volta come autrice “Stasera non torno”, brano ironico che descrive il suo carattere estremamente gioviale. Poi è la volta di “Ragazza bipolare”, canzone a cui la televisione tedesca dedica una puntata sul canale nazionale ZDF come fenomeno italiano emergente. Il 10 giugno 2022 Renè scende in pista con un brano per esorcizzare quell’amore malato che ci morde il cuore. Lo fa a suo modo: provocante, libera, solare. Sfacciatamente “Hot”.

Segui Renè su:

Amazon Music: https://music.amazon.it/artists/B008TPLVBA/ren%C3%A8

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/ren%C3%A8-conti-visintainer/1558932269

Facebook: https://www.facebook.com/reneconti.visintainer.3

Instagram: https://www.instagram.com/renecontivisintainer/

Spotify: https://artists.spotify.com/c/it/artist/1YWlFTz3c4mOaAEwtW8Uld/profile/overview

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyokISqNc2DxQZKLbBAFaQA