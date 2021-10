La notizia è di oggi, pare che si stia verificando un intensificarsi di possessioni demoniache (addirittura collegabili ai recenti lockdown (sic!) per cui la chiesa sta correndo ai ripari organizzando nientepopodimenoché un incremento di corsi per esorcisti!

A questi corsi partecipano non solo frati e preti ma anche laici e non si sa se questi ultimi lo abbiano fatto in quanto percettori di reddito di cittadinanza e quindi si trovino nella condizione di doversi trovare presto un lavoro purchessia.

Anche il papa pare abbia ribadito l'esistenza, senza se e senza ma, del diavolo, e abbia pertanto auspicato un rafforzarsi delle difese contro la sua invadenza.

Sarebbe molto interessante sapere in questi corsi, quali materie vengano trattate e in che modo, fermo restando che sugli strumenti da utilizzare la letteratura e il cinema hanno fornito, ampie ed esaustive elencazioni e descrizioni.

Ma qui sorge spontanea la domanda: ma i cinesi gli indiani e gli appartenenti ad altre confessioni, come fanno a liberarsi del diavolo (nel caso) senza avere a disposizione crocifissi, rosari e Madonne?

Per cui delle due l'una, o il diavolo si accanisce solo contro i cristiani, oppure ci si può liberare di lui anche con mezzi diversi dai crocifissi ecc.

Ma su questo il papa prudentemente (come sempre) tace. Anche perché sa perfettamente che nessuno gli porrà la domanda e pertanto si ritiene libero di dire tutte le corbellerie che gli va di scomodare.

PS

il post viene intenzionalmente inserito alla voce "Scienza e tecnologia"!