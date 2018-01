13 febbraio, Indiani e Pistoleri alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN)

A Carnevale 2018 tutto da vivere, dedicato a chi in Fabbrica di Pedavena Lago di Levico si è divertito come un matto ad Halloween e Capodanno 2018. Il party in programma il 13 febbraio è Indiani e Pistoleri. Per una sola notte, la Fabbrica verrà trasportata nel 1885 dove i più pericolosi Gringos affronteranno le agguerrite Tribù indiane del vecchio west in uno scontro epico fatto di musica... e ovviamente pure tanta birra. In console Dj Jonathan, alla voce Alida, in sala Happy (ovvero zona ristorante c'è invece dj Gallo Cedrone. Ingresso dopocena riservato ai maggiorenni.

Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è birreria italiana, ristorante e pizzeria. Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità e naturalmente tanta birra italiana Dolomiti e Pedavena. E dopo le ore 22 inizia il divertimento in Birreria: mercoledì reggaeton (Reggaeton in Fabbrica), venerdì live music e dj set (Fabbrica Live) e il sabato (Fabbrica by Night) dj set fino alle 2 del mattino. E' il luogo ideale per serate all'insegne dell'allegria per famiglie, amici, gruppi numerosi e pure addii al celibato e nubilato. Ingresso sempre libero con consumazione facoltativa. Tra l'altro, c'è una bella notizia per chi ha voglia di rilassarsi subito dopo aver ballato: può fermarsi al B612 Hotel, albergo di design legato alla struttura.