Il presidente Putin gode di ottima salute. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, per rassicurare su alcuni colpi di tosse che avevano accompagnato l'intervento di Putin ad un evento che si è tenuto ieri a Mosca.

"Va tutto bene, [Putin] è in buona salute", ha assicurato giovedì ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino.

"Gli specialisti dell'informazione ucraini, americani e britannici - ha poi proseguito Peskov - negli ultimi mesi hanno diffuso numerose false informazioni sulla salute del presidente. Queste non sono altro che falsità, lo assicuriamo".

E la tosse?

Sono stati i condizionatori durante la sua visita a Teheran il giorno precedente, "succede, non è una gran cosa. Fuori c'erano 40 gradi. All'interno, vicino ai condizionatori, faceva freddo. Anch'io ho un po' di raucedine".

La dichiarazione di Peskov è seguita a quanto detto in precedenza da William Burns, direttore della Central Intelligence Agency (CIA), che ha decisamente smentito le molte voci sulla salute di Putin in base alle quali il presidente russo sarebbe gravemente malato. In realtà, ha detto Burns, per quanto riguarda la CIA, Putin sta bene.