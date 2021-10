Potenziamento dei Centri per l’impiego in Sicilia, il Comune di Milazzo presenta la propria candidatura. Nei giorni scorsi il Sindaco Pippo Midili è stato a Catania insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo per sottoscrivere la manifestazione d’interesse con l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro finalizzata ad ottenere le risorse per realizzare sul proprio territorio un presidio attraverso la ristrutturazione di un edificio di proprietà.

In tale ottica è stato formulato un atto d’indirizzo al dirigente comunale del settore Patrimonio per esperire gli atti gestionali di competenza finalizzati a trasmettere quanto necessario per la presentazione della documentazione a Palermo. “Il piano regionale – spiega Midili – prevede la possibilità di ristrutturare ogni singola sede dei Cpi (Centro per l’impiego) al fine di rendere le stesse funzionali e conformi alla normativa (abbattimento barriere architettoniche, miglioramento ai fini strutturali, adeguamento alle norme igienico-sanitarie) con un contributo omnicomprensivo.

Il nostro Comune ha nel proprio patrimonio immobiliare dei beni che possono essere al centro di tale tipologia di intervento e in questo senso abbiamo deciso di attivarci”. L’Assessorato regionale delle Infrastrutture ha autorizzato i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il Santuario di S. Antonio a Capo Milazzo.

A segnalare l’inconveniente è stato il parroco padre Carmelo Russo e dopo un sopralluogo effettuato anche con tecnici comunali è emersa la necessità di lavori per l’importo di 205 mila euro; inoltre è stata invitata la Soprintendenza di Messina ad intervenire per il restauro conservativo della chiesa e delle strutture annesse.

Toccherà al Genio Civile svolgere le funzioni di responsabile del procedimento. L’intervento di somma urgenza è finalizzato ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità; ma nel frattempo dovranno essere avviate le procedure per l’affidamento dei lavori per la sistemazione definitiva dell’intera area.