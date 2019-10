Moschea - ilveroislam.com

Siamo la prima piattaforma italiana a sostegno dei musulmani in tutta la nazione. Vogliamo essere un supporto educativo per mostrare il vero Islam, in linea con la Costituzione Italiana.

Ci sono quasi 2,4 milioni di musulmani in Italia che rendono l’Islam la seconda religione del paese. Niente male, no?!

Eppure, se guardiamo le imprese più famose, i film, i libri, quante sono opera di musulmani? Purtroppo, poche o addirittura nessuna.

È possibile che i musulmani non siano in grado di essere creativi e imprenditoriali? La storia, che ci vede fondatori dell’algebra, della chimica, del caffè, dello shampoo e molto altro, chiaramente mostra che non è così.

Questo sito web nasce come una comunità, un ecosistema per far rivivere quello spirito di creatività e imprenditorialità che ha elevato i musulmani a livello globale per secoli.

È un luogo in cui sostenere grandi idee e sfidare noi stessi a pensare in grande. È una rete che insiste nel dire che il “umma” (la comunità) è ancora viva nei nostri cuori, che siamo connessi, non importa dove siamo. È la nostra vetrina sul mondo, per mostrare tutte le grandi cose di cui i musulmani sono capaci.