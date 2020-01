Il comico e attore britannico Ricky Gervais è nuovamente salito agli onori della stampa e del web grazie al suo discorso di apertura ai Golden Globe 2020.

Il suo discorso è diventato subito virale tra i navigatori del web. Grazie anche al suo attacco alla Mecca del Cinema hollywoodiana e alla sua ipocrisia.

Basti ricordare che ha paragonato dei grandi marchi come Disney, Amazon e Apple all'ISIS.

Il suo Black Humor non è nuovo. Infatti, nei suoi spettacoli (ad esempio Out of England 1 e 2) non si è mai tirato indietro su argomenti delicati come l'AIDS, l'obesità, la religione e anche l'autismo. Tanto per citarne alcuni.

E anche l'omosessualità nel regno animale (Out of England 2).



C’è gente che dice: ‘Essere gay è contro natura’. Beh, non è vero, e ho questo libro per provarlo. (…) si chiama ‘Esuberanza Biologica: Omosessualità animale e diversità naturale’ di Bruce Bagemihl (Biologo, linguista e autore canadese).