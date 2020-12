Sono 5 le partite che si giocheranno nel turno odierno della Premier League: Brighton - Arsenal, Burnley - Sheffield United, Southampton - West Ham, West Brom - Leeds e Manchester United - Wolverhampton.

Ma la notizia principale che riguarda il campionato inglese è il contagio da coronavirus.

Dopo gli ultimi test, in Premier League sono stati segnalati 18 positivi, la cifra più alta finora registrata, superiore ai 16 del periodo di test effettuati tra il 9 il 15 novembre - sebbene la percentuale di casi positivi fosse inferiore.

I 18 positivi sono conseguenza dei test (1.479) sui gruppi squadra (staff e giocatori) effettuati tra il 21 e il 27 dicembre.

Tra le squadre penalizzate nel turno odierno, a causa del Covid, vi sono lo Sheffield ed il Southampton.

Lunedì, Everton - Manchester City è stata prima rinviata di quattro ore e poi è stato deciso di rimandarla, sempre a causa del numero di contagiati... in quel caso tra i giocatori del City.

Per questo motivo, come riporta il Telegraph in una sua esclusiva, alcuni dei presidenti delle principali squadre della Premier si sarebbero parlati ipotizzando uno stop di due settimane per il campionato inglese.

In questo momento nel Regno Unito, specialmente in Inghilterra, il numero dei contagi da coronavirus è salito vertiginosamente, con un aumento altrettanto repentino del numero dei ricoveri e dei decessi.