La Versilia, nota località balneare della Toscana, è da sempre una delle mete preferite di vip e personaggi famosi per trascorrere le vacanze estive. Con le sue spiagge attrezzate, i locali esclusivi, gli hotel e i resort di lusso, la Versilia è la destinazione ideale per chi desidera concedersi una vacanza all'insegna del relax, del divertimento e del glamour.

In particolare, la costa versiliese che va da Forte dei Marmi a Viareggio è ricca di stabilimenti balneari super attrezzati, frequentati dal jet set internazionale. Gli stabilimenti versiliesi offrono tutti i comfort: lettini e ombrelloni di design, ristoranti gourmet, bar, piscine, aree benessere e servizi esclusivi come cabine spogliatoio private e servizi in spiaggia. Tra i più famosi citiamo il Twiga di Flavio Briatore, il Bambaissa di Vittorio Cavalli, il Principe di Forte dei Marmi e il Bagno Piero di Viareggio. Le spiagge sono molto curate, con sabbia fine e pulita, e il servizio è impeccabile.

Ma la Versilia non è solo mare. L'entroterra collinare e le Alpi Apuane offrono suggestive location immerse nella natura per escursioni, trekking e attività outdoor. Inoltre, gli appassionati di golf possono scegliere tra i diversi campi da golf della zona, tra cui il Golf Club di Forte dei Marmi, il Migliarino Golf Club e il Golf Club Versilia.

Per un soggiorno di lusso in Versilia, la scelta dell'hotel è fondamentale. Ci sono strutture alberghiere di altissimo livello, che offrono servizi esclusivi e una clientela selezionata. L'iconico Hotel Byron di Forte dei Marmi, prestigioso 5 stelle lusso, è una delle strutture più apprezzate, con camere arredate con cura, una spa di 1000 mq, servizio di maggiordomo e ristorante stellato.

Anche per quanto riguarda le ville e gli appartamenti di lusso, la Versilia propone soluzioni molto esclusive, ideali per gruppi di amici o famiglie che vogliono la massima privacy. Ci sono ville situate direttamente sul mare o con piscina privata, completamente attrezzate, con servizio di chef e maggiordomo.

La Versilia è anche una destinazione gourmet, con numerosi ristoranti stellati e locali alla moda molto gettonati per l'aperitivo o la cena. Tra i ristoranti stellati spiccano Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, con due stelle Michelin, L'Enoteca del Byron, una stella Michelin, entrambi con menù eleganti che esaltano i prodotti del territorio e della tradizione.

Per un aperitivo o un after dinner esclusivo, i locali più in voga sono il Twiga Bistrot sulla spiaggia, con lounge bar e musica dal vivo, il Bambaissa di Forte dei Marmi, meeting point per vip e personaggi del jet set, e La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, storico locale con ospiti famosi e spettacoli.

Fare shopping è un must delle vacanze in Versilia. La zona è un susseguirsi di boutique di alta moda, in particolare a Forte dei Marmi dove si trovano le griffe più esclusive. Via Montenero e via Carducci sono le strade principali dove fare shopping di lusso tra brand internazionali come Gucci, Armani, Hermès, Louis Vuitton e marchi di tendenza.

Anche Viareggio e Pietrasanta offrono interessanti opportunità di shopping tra boutique di abbigliamento e accessori, gioiellerie e showroom di mobili di design e complementi di arredo. Il mercatino antiquario di Pietrasanta è poi imperdibile per gli appassionati di pezzi vintage.

In definitiva, la Versilia ha tutte le carte in regola per essere una destinazione glamour: hotel e ristoranti esclusivi, stabilimenti balneari all'avanguardia, boutique griffate, attività trendy. Una meta perfetta per vacanze estive all'insegna del relax, del divertimento e della mondanità.

Con il contributo di Villetta Croma