Secondo quanto riportato da El Pais, sarebbero più di 700 gli studenti spagnoli, sparsi in tutto il Paese, che hanno contratto il Covid durante dei recenti soggiorni a Maiorca, aggiungendo che il numero di giovani spagnoli attualmente in quarantena è passato nel giro di 24 ore da 2.000 a 3.000.

Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il focolaio insieme a 268 studenti, ancora sull'isola, che potrebbero aver avuto, direttamente o indirettamente, dei contatti con i loro coetanei rientrati sul continente e risultati positivi.

In Spagna, dove da ieri non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, il contagio a livello nazionale registrato nelle ultime due settimane è pari a 95 casi per 100.000 abitanti, rispetto ai circa 150 di un mese fa, mentre sono oltre 20 milioni coloro a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino.