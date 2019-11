Le Gemelle Bianca e Chiara D’Ambrosio, star americane, tra Napoli e Roma. Tra i prossimi progetti: gireranno la nuova digital series , “yA”.

Già a due anni sul set, dal loro esordio come Summer Newman in The Young and The restless (CBS), - in Italia la soap è andata in onda col titolo Febbre d’amore - , le ragazze hanno preso parte a diversi video musicali commerciali e popolari, incluso quello di Bon Jovi “What do you Got”.

Sono anche apparse sia insieme che individualmente in vari spettacoli televisivi e film, come “Parks and Recreation”, “The closer”, “Criminal Minds”, e altri ancora.

Lo scorso anno, hanno avuto il ruolo di Suria e Sonia nel film The Code, accanto a Nia Sioux, Nash Grier e Nina Kiri.

A giugno hanno invece girato “Fear of Rain” con Harry Connick e Katherine Heigl.

In estate, invece, le ragazze hanno partecipato al film di Amazon “To the beat – Back 2 School”, che si vede anche su altre piattaforme, mentre Chiara ha lavorato nello show di Disney + “Diary of a Female President”.

E a breve saranno nella digital series “yA” di Amazon, spin off della popolare “The Bay”.

Hanno anche partecipato al film horror “Slapface” con Shintaro Shimosawa, produttore di The Grudge.

Mentre nel 2020 saranno sul set del film Repression, un thriller psicologico diretto da Michael Thelin.

Le gemelle amano la filantropia, sono appassionate di animali e sono proiettate verso l’anti-bullismo, e sono infatti ambasciatrici dell’organizzazione Boo2Bullying con la realizzazione di una canzone sul tema dal titolo “Let Your Let Shine”. La musica del video di accompagnamento è stata trasmessa in 30 film festival internazionali, facendo guadagnare loro il prestigioso premio Gracie Award per Eccellente Video Virale.

Bianca e Chiara sono poi testimonial di brand importanti come Justice, Kelloggs, Aldo/Call it Spring, Casio, Casetify, Claire’s e Sarah Jessica Parker Collection, e continuano ad appoggiare e sponsorizzare i brand con alta qualità sui loro social media in forte e rapida crescita.

Seguite le gemelle D’Ambrosio su Instagram @dambrosiotwins e il canale Youtube Channel D’Ambrosio Twins, in attesa di vederle in «yA», tutte le informazioni su Instagram profilo ufficiale @yaseries.