L'intelligenza artificiale ha cominciato a rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con il mondo che le circonda e, dati alla mano, siamo solo all’inizio. Si stima infatti che il mercato dell’intelligenza artificiale possa raggiungere i 4.4 migliaia di miliardi di dollari nei prossimi anni e, su numeri più piccoli, il mercato in Italia è già cresciuto del 53%, nel corso del 2023.

In questo contesto Taxman, società attiva nel settore della consulenza fiscale, ha da poco lanciato Iva, l’influencer della società, che basa tutte le proprie interazioni sull’AI. Tutti i testi, le grafiche e gli argomenti di Iva sono infatti scelti dall’intelligenza artificiale a disposizione di taxman. I clienti possono così seguirla, sulle principali piattaforme, ascoltando quotidianamente i suoi consigli su tasse e scadenze.

"Con l’intelligenza artificiale a nostra disposizione aggiustiamo i testi e scegliamo gli argomenti che Iva andrà a trattare, oltre che tutte le grafiche. Iva, la nostra influencer, ha già più di 20.000 persone che la seguono e le interazioni continuano ad aumentare" ha dichiarato Alessandro Chirchiglia, CEO di Taxman. “Puntiamo molto sull’umanizzazione delle interazioni con i nostri utenti e, non a caso, pensiamo che il futuro delle interazioni online con i clienti sarà una conversazione vera e propria, una sorta di Iva 2.0” conclude Chirchiglia.

Ma, come funziona Taxman, nei particolari? TaxMan, tramite la propria app, offre ai propri abbonati una chat quotidiana con un esperto fiscale, che dà loro consigli. La società offre anche le dichiarazioni dei redditi annuali, che vengono fatte da un commercialista abilitato. Per finire, taxman offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito per tutte le partite IVA.

Maggiori informazioni su Taxman:

Nata nel 2017 per iniziativa di Alessandro Chirchiglia, la società punta a più di 2000 clienti paganti per il 2024. I prezzi del servizio variano da 169 a 259 euro all’anno, a seconda del servizio richiesto. L’invio della fatturazione elettronica è invece gratuita per tutti gli iscritti - circa 22.000 - , così come il calcolo preventivo delle imposte,