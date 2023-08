Il leggendario produttore italiano Roland Brant sull'italiana Apogee Music, una delle label simbolo del gruppo Jaywork Music Group gestito da Luca Facchini e Luca Peruzzi, pubblica la sua traccia, 'Solar Flare'. E' una bomba techno che sta per infiammare il dancefloor. Come sempre, Roland Brant sprigiona pura potenza sonora con ritmi pulsanti e melodie che creano emozioni. 'Solar Flare' è un viaggio cosmico, che trascende i confini e scatena un bagliori solare (solar flare) di energia dalle vostre casse.



Come racconta la sua pagina su Wikipedia, Roland Brand è piemontese di nascita ma di origine veneta. E' uno dei pionieri della musica techno in Italia, genere che ha iniziato a suonare fin dalla prima metà degli anni ottanta. È noto al pubblico soprattutto per i brani Nuclear Sun (1993) e Moon's Waterfalls (1996), vere pietre miliari del genere. Il pezzo Nuclear Sun è noto anche per avere un certo peso nella trama del romanzo Io uccido di Giorgio Faletti, del quale Bragante è stato amico personale. Altri suoi brani di maggior successo sono The Kiss Of Medusa (1994) e Heaven (1999)….



Gestita in origine da un team inglese, Apogee Music è sbarcata in Italia sotto l'egida di Jaywork Music Group di Luca Peruzzi e Luca Facchini, un gruppo che da tempo con le sue tante etichette lancia nuovi talenti, in Italia e non solo. "Facciamo Techno Peak, un genere molto frizzante, energico, che mantiene però anche un'anima dark", dice Luca Folual. Chi si sente in sintonia con il sound di Apogee può mandare link con i propri demo a questo link: [email protected]





