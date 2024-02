Sanremo 6 – 10 Febbraio 2024. Per la seconda volta il format “Il Salotto delle Celebrità”, approda a Sanremo. Il format che dà la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze durante il Festival di Sanremo, presenterà un programma talk con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, il Festival del Cinema di Roma e il Festival della Musica di Sanremo. Il Salotto delle Celebrità è nato dalla passione per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour, con l’intento di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare in modo piacevole, realtà artigiane e imprenditoriali italiane presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola. L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare di AG Agency Production, agente che per molti anni ha lavorato all’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, è un format televisivo d’intrattenimento, ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”. Durante il format, imprenditori, buyers, professionisti di estetica, fashion designer, artisti e artigiani, presenteranno le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati attraverso canali FM e digitali.





L’hospitality del format è infatti organizzata in Room: la Live & Conference Room, il talk show che ospita i vip e commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse sanremese con le interviste agli ospiti, e da quest’anno Sanremo NewTalent arriva nella Live Room de Il Salotto delle Celebrità dove i talenti emergenti più brillanti si esibiranno tutte le mattine in un contest con una giuria di qualità, presieduta dal M° Vince Tempera. La Beauty Room, area dedicata al mondo del beauty, fra benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove tutte le celebrità trascorreranno momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. La Vip Lounge Room, la zona più amata dai nostri ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche. La Welleness Room, dove verranno accolti i Vip nell’area Hospitality del format, offrendo trattamenti di benessere d’eccezione da parte del Team di Benessere Musaj, rinomato centro di benessere situato a Lugano, di Claudia Musaj, che per l’occasione inaugurerà questo nuova area del format insieme all’azienda ISO Benessere, la quale fornisce attrezzature per spa e centri estetici e lettini professionali per massaggi e trattamenti estetici; La Shooting Room, l’area del format dedicata e allestita per gli scatti fotografici delle Celebrità e degli imprenditori presenti nella nostra hospitality. La Gift Room, l’area in cui le Celebrità ospiti del nostro format possono essere omaggiate di alcuni prodotti da parte dei Brand per scatti fotografici.







Il programma:

Le Room dell’hospitality: la Vip Lounge room offre convivialità e intrattenimento esclusivi ai nostri ospiti di prestigio. Qui, essi avranno l’ opportunità di degustare i prodotti firmati Bevande Limori, iconiche bevande italiane che tramandano la tradizione fin dal 1919. Dal rinfrescante chinotto alla vivacità della Limonando, queste bevande rappresentano un connubio unico tra autenticità e innovazione; i prodotti di Amaro Biccaris, un viaggio sensoriale nella tradizione siciliana. Nasce dalla mandorla Tessitore di Vicari, arricchito da piante aromatiche e agrumi locali, un omaggio alle radici e ai sapori dell’ isola. Sempre nella Vip Lounge Room, Celebrità e imprenditori presenti nella nostra Hospitality, avranno modo di assaporare le pietanze sapientemente preparate dagli Chef del Team dello Chef Antimo Migliaccio: Umberto Trotti, Fjorda Hamzai, Alfredo Condursi e Luigi Capece; inoltre sarà possibile degustare squisite pizze gourmet create dalla maestria dei pizzaioli Fabio Ferrara e Vincenzo La Porta; infine sarà possibile degustare l’aperitivo della capitale della cultura 2024, con i prodotti tipici della zona, realizzato da Carriera’s Group.

La Experience Beauty room, l’area dedicata a coccolare i vip, che verranno presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del beauty, selezionati da tutta Italia, e proveranno i prodotti di: Tariskin, il quale offre skincare all’;avanguardia con formule esclusive per ringiovanimento, idratazione profonda e riduzione rughe, creato da Maria Stella Tarico; Selavie Cosmetics, un brand creato per la cura del corpo con un’attenzione particolare nel trattamento al benessere del cliente; BRS Italia un brand moderno e innovativo per l’hair and beauty make-up.

Per tutto ciò che riguarda il settore moda de “Il Salotto delle Celebrità” potremo vedere: Elenoire Casanova, crea abiti su misura e unici, lusso artigianale per eventi speciali, farà indossare uno dei suoi abiti ad una celebrity; Carmela Luciani, designer audace, crea abiti uomo innovativi, ispirando inclusività e sfidando confini nel mondo della moda, anche lei farà indossare uno dei suoi abiti ad una celebrity ospite del format; Francesca Ceccarelli, figura luminosa e creativa, influencer e imprenditrice, indosserà alcuni abiti dei nostri sponsor; Nina Rey, nato nel 2018 in Sardegna, è un brand di alta moda che celebra l’unicità femminile con abiti su misura e artigianali, valorizzando ogni donna, Suit Tie; boutique di alta sartoria a Paternò, fonde tradizione siciliana e innovazione.







Fondato da Giancarlo Privitera, offre abiti da cerimonia esclusivi, simbolo del Made in Italy; Buy Low, fondato da Mary Milie nel 2012, rivoluziona la moda con outfit unici e accessibili; &qCosa mi Metto? rinomata boutique di Arianna Gallo, specializzata in abiti casual ed eleganti.

Inoltre, tutte le celebrità ospiti del nostro format avranno a loro disposizione dei veicoli forniti da New Rivauto, che si occuperà di coordinare tutti i trasferimenti necessari.

Gli ospiti Vip:

Faranno tappa tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, tra cui oltre a Raffaella Di Caprio, Roberto Alessi, Giuseppe Povia, Emanuela Aureli, Victoria Silvstedt, Giaele De Donà, Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli, Patrizia Pellegrino, Mercedesz Henger, Ivana Mrazova, Cecilia Capriotti, Le Donatella, Maria Monsè, Enzo Salvi, Nikita Pelizon, Massimiliano Morra, Andrea Dal Corso, Sergio Muniz e tanti altri.

SPONSOR:

Un sentito e particolare ringraziamento a tutti gli sponsor: PINUP! Gioielli Calamita, Solisa, Cosa mi Metto?, Kaki, Life Beauty Cosmetici, NewRivauto, Guida Gioielli, Patatas Nana, Dal Pastaio, Zio Pino, Manifatture Manfrè, Amaro Biccaris, Carriera’s Group, Segway Robotics, Elevate Milano, Masseria Zappacosta, Olympia Artigianato, Cotton&Rock, Elenoire Casanova Maison, Carmela Luciani Design, Valentina Cortese, Nina Rey di Maria Elena Pes, Bar Caffè Barocco, Adamantis Europe, Sanremo New Talent, Tariskin, Limori Bevande, Suite&Tie, S&M Euformula, Selavie Nails, Pizzeria Al Paradise, Le Fontanelle Pizzeria, Buy Low Fashion, Ducale Restaurant, Osteria dal Trap, Ristorante-Pizzeria 100 Gradi, Faccia di Cacio, La Baita del Re, Luca Sabetta Chef, Gruppo Perla, Eden Caffè, FlyFree, Guida Sicura, BRS Italia, Asia Benessere.

Il Salotto delle Celebrità

“The Official Exclusive Vip Lounge”

