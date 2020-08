Giovedì, mentre ByteDance dichiarava che avrebbe installato il suo primo data center europeo in Irlanda, con un investimento da 420 milioni di euro, il presidente Trump emetteva un ordine esecutivo per impedire negli Stati Uniti l'utilizzo della sua applicazione TikTok,. a partire dalla seconda metà di settembre. Stessa sorte per l'applicazione WeChat di Tencent.

Il motivo? ByteDance e Tencent sono aziende cinesi. Secondo quanto sostiene Trump (in base ai suoi esperti della sicurezza) tali applicazioni acquisirebbero informazioni riservate dai profili degli utenti registrati per poi essere utilizzate per scopi non meglio dichiarati da parte del governo cinese.

ByteDance e Tencent sono aziende private, non sono partecipate dal governo di Pechino e, a quanto da loro dichiarato, i dati degli utenti rimarrebbero conservati esclusivamente sui loro server.

TikTok è un'applicazione di condivisione utilizzata perlopiù dai "ragazzini" per condividere piccoli filmati a scopo di divertimento. WeChat è un'alternativa a Messenger e Whatsapp che consente di poter dialogare con i cinesi a cui è impedito l'utilizzo, in Cina, di app occidentali come Facebook.

La decisione di Trump, oltre ad essere un ulteriore capitolo della guerra commerciale da lui iniziata contro la Cina, ha anche un'altra finalità che va sottolineata.

Finalità svelata ieri dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha detto che è intenzione degli Stati Uniti di voler rimuovere le applicazioni "non affidabili" dagli app store statunitensi: "Le app della Repubblica popolare cinese minacciano la nostra privacy, diffondono virus, propaganda e disinformazione".

In pratica, Pompeo ha annunciato che gli Usa sarebbero intenzionati a fare ciò che Cina e Russia, Paesi non certo democratici, stanno facendo da anni: limitare Internet all'interno dei propri confini.

Internet è nata come una rete globale su cui diffondere informazioni e idee. Dopo essere stata "monopolizzata" da alcuni soggetti privati per il loro esclusivo vantaggio economico, ecco che i governi di vari Stati si stanno muovendo per iniziare progressivamente la sua "settorializzazione", in modo da creare, di conseguenza, qualcosa di completamente diverso da ciò che era all'origine, con la sola finalità di controllarne utilizzatori e contenuti.

E c'è poi qualcuno che ancora si esalta nel definire Internet un esempio di libertà e democrazia!