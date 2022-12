Richard Cottingham è stato condannato lunedì a 25 anni di reclusione per l'omicidio della 23enne Diane Cusick , uccisa nel febbraio 1968 dopo aver acquistato delle scarpe al Green Acres Mall nella contea di Nassau.

Noto come "Torso Killer", già condannato per 11 omicidi, Cottingham lunedì ha ammesso di aver ucciso anche altre cinque donne a Long Island tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.

Soddisfatta la procuratrice distrettuale Anna Donnelly, la quale ha detto, in conferenza stampa supportata da diversi membri della famiglia delle vittime di Cottingham:

"Nel caso di Diane Cusick, la sua famiglia ha aspettato quasi 55 anni prima che qualcuno fosse ritenuto responsabile della sua morte". Anna Donnelly ha poi aggiunto che Cottingham, ritenuto uno dei serial killer più attivi degli Stati Uniti, “ha causato danni irreparabili a così tante persone e a così tante famiglie, che c'è poco che io possa dire per dare loro qualche conforto".

Cottingham, in carcere dal 1980, ha dichiarato di essere responsabile di almeno un centinaio di omicidi. La sua ultima confessione, in cui ha ammesso l'omicidio di Diane Cusick, è frutto di un patteggiamento a seguito del quale Cottingham ha ammesso gli omicidi di altre quattro donne, ma per i quali non sarà condannato.

Una cosa però è certa, data l'età, 76 anni, Cottingham non uscirà mai più di prigione!