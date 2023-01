Da domenica 8 gennaio, nelle Grotte vaticane, il pubblico potrà visitare, tra le tombe degli altri Papi, anche la cripta dove è stato sepolto Joseph Ratzinger, lo stesso luogo in cui furono inizialmente seppellite le spoglie di Giovanni Paolo II.



Data la vicinanza con il funerale, molti, nella Basilica di San Pietro, i curiosi e i fedeli in fila al lato dell'Altare della Confessione in attesa di poter visitare le tombe dei Papi.

In base alle sue volontà, Joseph Ratzinger è stato sepolto dove prima si trovava la tomba di Giovanni Paolo II, le cui spoglie sono state trasferite nel 2011, subito dopo la beatificazione, nella cappella di San Sebastiano, a fianco alla Pietà di Michelangelo.

La bara in cipresso, all’interno della quale sono stati conservati il Rogito, le monete, le medaglie del pontificato e il pallio, è stata riposta all’interno di un feretro in zinco, a sua volta conservato in una ulteriore cassa in rovere poi tumulata.

Sulla lapide, l'epigrafe nera con la scritta: "Benedictus PP XVI".

I fedeli hanno aspettato in basilica l'apertura, poi in molti si sono messi in fila per una preghiera davanti alla tomba.

Le prime ad accedere, quasi correndo per non esser superate ed esser così sicure di aver stabilito un record, sono state tre ragazze.





Crediti immagine: twitter.com/vaticannews_it/status/1612000571111739392