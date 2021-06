Lo scorso 9 giugno, la UEFA aveva comunicato di aver preso atto della decisione odierna dall'Organo di Appello Indipendente UEFA di sospendere temporaneamente i procedimenti disciplinari che erano stati aperti nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid per una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA in relazione al cosiddetto progetto "Super League".

Il pronunciamento dell'Organo di Appello aveva fatto seguito alla notifica formale fatta pervenire alla UEFA dalle autorità svizzere competenti il 2 giugno 2021 di un'ordinanza giudiziaria ex-parte ottenuta il 20 aprile 2021 dall'entità giuridica European Super League Company SL presso il Tribunale Commerciale di Madrid n. 17.

La decisione dell'Organo di Appello Indipendente UEFA è stata presa senza pregiudiziale sulla questione dell'applicabilità dell'ordinanza del tribunale in Svizzera. Facendo affidamento sull'Ordinanza del Tribunale, i tre club menzionati hanno cercato di proteggersi da potenziali conseguenze disciplinari legate al progetto della cosiddetta "Super League".

Evidentemente, almeno per quanto riguarda l'edizione 2021/22 dei tornei UEFA per club, ci sono riusciti!

È di questo pomeriggio, infatti, la notizia che l'UEFA ha ammesso la Juventus all'edizione 2021-2022 della Champions League, informandone direttamente il club con una lettera, datata 14 giugno e inviata per conoscenza anche alla Federcalcio.

A riportarlo è l'agenzia Ansa, facendo riferimento a fonti vicine alla società bianconera.

È lecito ritenere, a questo punto, che della stessa sorte siano state fatte partecipi anche Real Madrid e Barcellona. In attesa di comunicazioni ufficiali dell'UEFA, pertanto le tre squadre maggiormente responsabili del caso Super League non pagheranno dazio (almeno per ora) per il caos provocato.

A pagare sembrano essere solo i club inglesi che sono stati sanzionati dalla loro federazione. Non solo. L'Uefa per gli altri nove club della Super League ha previsto sanzioni economiche per consentirne alle competizioni europee. Anche per loro i provvedimenti saranno ritirati?