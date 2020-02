Il Tar nel 2019 accolse i ricorsi dei comitati e dei Comuni interessati contrari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze. La decisione comportava l'annullamento del decreto ministeriale di Via.

Stesso ricorso con stessi avvocati e consulenti è in corso al Tar di Salerno per l’aeroporto Costa D’amalfi.

Oggi, il Consiglio di Stato - al quale avevano fatto ricorso Toscana aeroporti, la regione Toscana, Enac e ministero dei Trasporti - ha nuovamente bocciato il progetto.

"Nella motivazione, i consiglieri di Stato, certificano che l'illegittimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento, ivi compresa la valutazione relativa all'eventuale istituzione di un osservatorio ambientale e alla sua composizione".

Il problema ambiente, quando si vogliono realizzare opere simili, è importante.

La relazione al Tar, per quanto riguarda la relazione ambiente inquinamento e patologie, è stata redatta sia a Firenze che a Salerno dallo scrivente. Stesse considerazioni e relazione utilizzate per Capodichino (ritirata da Enac). A Salerno, come già accennato, si è ancora in attesa della sentenza del Tar.





Ecco che a Firenze (per il momento) si è chiuso un capitolo che stranamente ha visto il Movimento 5 Stelle, così come con Tap e Ilva, prima schierarsi contro e poi a favore del progetto.

Un aeroporto è una seria criticità ambientale e a Firenze come a Salerno avrebbe determinato profondi cambiamenti e ripercussioni su ambiente e popolazione.

Bisogna eseguire le opere seguendo ciò che dice la scienza, quella attuale e non quella di 20 anni fa. Spesso i cittadini non sono informati e credono proprio "alle chiacchiere dei politici" che guardano all'interesse immediato e non alle conseguenze future.

Oggi non possiamo permetterci né di inquinare e nepuure di consumare suolo.

Il messaggio deve essere forte e chiaro e a quanto pare i giudici lo stanno assimilando bene. Deve finire l'epoca del misuriamo domani... vediamo domani... proroghiamo a domani...

Oggi quando si parla di opere impattanti bisogna vederci chiaro ed evitare seconde tragedie come quelle di Ilva, Augusta, Solvay e tante altre.







