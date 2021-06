Con quelle delle ultime ore è arrivato a quattro il numero di chiese cattoliche date alle fiamme in Canada. Nella notte sono bruciate e andate distrutte due chiese nella Columbia Britannica, la più occidentale delle province canadesi. Secondo gli inquirenti le cause di entrambi gli incendi scoppiati a poco tempo dopo l'uno dall'altro sono sospette. Entrambi gli edifici sono andati completamente distrutti .

Lunedì scorso, in occasione della Giornata nazionale dei popoli indigeni, la stessa sorte era toccata ad altre due chiese cattoliche della stessa provincia. Le indagini su tutti e quattro gli incendi sono in corso, ma nessuna accusa o ipotesi di dolo è stata al momento formulata.

Ovviamente, però, è logico ritenere che entrambi gli avvenimenti non possano essere considerati coincidenze, ma conseguenza delle quasi mille vittime senza nome, probabilmente quasi tutte bambini e adolescenti, scoperte nei pressi di ex scuole residenziali, istituti dell'obbligo finanziati dal governo e gestiti da gruppi religiosi, che hanno operato dalla seconda metà dell'800 fin quasi a tutto il '900, con l'intento di assimilare nella cultura e nel modo di vivere ritenuto civile la gioventù indigena.

A maggio sono stati rinvenuti in una fossa comune i resti di 215 bambini presso la Kamloops Indian Residential School, aperta dalla chiesa cattolica nel 1890 e chiusa nel 1978. Giovedì scorso, la Cowessess First Nation ha dichiarato di aver trovato 751 tombe senza nome in un'altra ex scuola residenziale nel Saskatchewan, la Marieval Indian Residential School, anch'essa gestita dalla Chiesa cattolica.

Tra il 1863 e il 1998, sono stati più di 150.000 i bambini indiani sottratti alle loro famiglie e inseriti in quelle scuole, presenti in tutto il Canada.

Nel 2008, una commissione istituita per verificare quale sia stato il loro impatto sulla comunità indigena, ha scoperto che un gran numero di bambini indigeni non era mai tornato nelle loro comunità d'origine. La fossa comune e le tombe senza nome scoperte negli ultimi due mesi ci stanno rivelando che fine abbiano fatto.