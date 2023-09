La nota scrittrice contemporanea e internazionale Melinda Miceli è stata insignita del Premio Donna Italiana 2023. A decretare la Sua premiazione il Presidente dell'Associazione Comunicazione Globale Antonio Omero con la seguente motivazione: "Al prestigio di un' Eccellenza letteraria eclettica e istituzionale, che ha elevato l'immagine dell'Italia nel mondo".

La nota scrittrice contemporanea e internazionale Melinda Miceli è stata insignita del Premio Donna Italiana 2023. A decretare la Sua premiazione il Presidente dell'Associazione Comunicazione Globale Antonio Omero con la seguente motivazione: "Al prestigio di un' Eccellenza letteraria eclettica e istituzionale, che ha elevato l'immagine dell'Italia nel mondo". Il suo curriculum dalle molteplici attività tutte volte a celebrare il Bello e i territori sotto ogni forma, e opere ultra asseverate dai riconoscimenti istituzionali più prestigiosi, fa riaffiorare il concetto di concetto di meritocrazia. Aggiungerei donna di ogni anno, in quanto la dottoressa Miceli supera il concetto del tempo diventando icona di quel particolare modo di intendere l'arte che fa parte dell'humus Mediterraneo ma anche nordico. Critico d'arte e cinematografico, Saggista, Scrittrice, poetessa insignita di onorificenze e premi altamente prestigiosi, rappresenta un nuovo umanesimo che sa coniugare i paradigmi classici con le nuove sfide tecnologiche. Accademica e madrina di Wikipoesia è promotrice di concorsi internazionali che portano alla ribalta artisti non omologati e di prestigioso valore. Riconosciuta dalla Proloco Italiana come saggista magistrale, ha ricevuto anche medaglia e coppa d'onore per la sceneggiatura del film Sbarre di Ovidio Martucci.

Attualmente è principalmente Critico di Enciclopedia d’arte italiana e direttore artistico onorifico di Corriere Nazionale e Stampa Parlamento. Scrittrice definita Dannunziana e Stendhaliana ha dimostrato con il suo saggio Templaris Compendium di poter rappresentare il Sacro sotto vari aspetti attraverso la Sua sofisticata cultura. Il testo è stato infatti rieditato e tradotto in spagnolo col titolo "Templarios" da Ediciones Matrioska divenendo il simbolo stesso della celebre casa editrice spagnola dove pubblicano gran parte dei Gran Maestri di ogni ordine.

Le Sue Ultime opere sono dedicate a un grande e iniziato e all'eterna lotta tra la luce e l'ombra citiamo I titoli: Il Conte di Saint-Germain, Il segreto di Notre Dame. Leggendo la sua biografia ci si accorge che Ella stessa è un romanzo stilisticamente prezioso, intriso di letteratura; fin dai suoi 17 anni al liceo Classico inizia a vincere premi nazionali con la Sua forbita ed eloquente scrittura intrisa di simbologia e poesia. Una carriera rarissima che fa onore alla Repubblica Italiana nel mondo.

Alessandra Marinacci