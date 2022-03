Partito palla al piede dalla metà campo, arrivato nei pressi dell'area avversaria, Boga si è prima liberato del suo marcatore fingendo uno stop per poi accelerare e continuare la sua corsa, terminando l'azione quando ormai era in posizione defilata con un sinistro che si è infilato in rete sul palo opposto della porta difesa da Hradecky.

È quanto accaduto al 91', in pieno recupero, che ha permesso all'Atalanta di superare in trasferta il Bayern Leverkusen per 1-0, aggiudicandosi così il passaggio ai quarti di finale di Europa League con il risultato (aggregato) di 4-2.

Una partita non facile che la squadra di Gasperini ha affrontato in maniera accorta, cercando di difendersi con ordine e badando a non subire gol, una "filosofia" a cui quest'anno rispetto al passato, anche per problemi di organico, l'Atalanta ha fatto ricorso più volte.

Il Leverkusen è una squadra ben organizzata, veloce e tecnica che è ricorsa più volte a scambi rapidi che hanno messo in difficoltà i bergamaschi, salvati in un paio di occasioni da Musso e Demiral con interventi quasi miracolosi. Se i tedeschi fossero stati più precisi nell'ultimo passaggio, la qualificazione per l'Atalanta sarebbe stata molto più dura.

Il prossimo avversario per la Dea lo conosceremo venerdì con i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali dell'Europa League che si terranno a Nyon, in Svizzera, a partire dalle 13:30.







Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1504530521493278722