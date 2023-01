Non sempre le guerre! Certo che sono una dannazione, per la devastazione, per il prezzo che pagano le persone sulla propria pelle, ma lo sono anche per l'ecosistema terrestre. Lo testimoniano le giungle avvelenate del Vietnam. Ma non sempre, e c'è un esempio che dovrebbe farci riflettere.

Nel 1953 un “accordo di pace” pose fine alla guerra di Corea, con la divisione dei due stati sulla linea del 38° parallelo. Fu per questo tracciata una striscia di terra larga 4 km e lunga 246 km, detta Zona smilitarizzata, totalmente interdetta ad ogni essere umano, e che pullula letteralmente di mine e ordigni esplosivi vari. Ma le ostilità non sono mai cessate e ai due lati le due Coree hanno posizionato postazioni militari, bunker e mitragliatrici, con cui si guardano in cagnesco e si provocano. Mentre a nord si è disboscato a manetta, a sud invece hanno costruito di tutto anche a ridosso.

Ma nel frattempo in quella striscia, dove la totale assenza di esseri umani ha lasciato che le cose accadessero senza che questi potessero interferire, in oltre settant'anni è accaduto qualcosa di speciale. La natura ha ripreso la sua opera e si è sviluppata una biodiversità fantastica.

Quel luogo si è riempito di creature che non hanno dove altro andare. Orsi tibetani, linci eurasiatiche, caprioli d'acqua e il quasi estinto leopardo dell'Armur hanno trovato un luogo protetto dove vivere; circondati da nidi di mitraglia pronte all'uso. Ma in particolare le gru della Manciuria,icone nazionali coreane e le più grandi e rare sul pianeta, hanno trovato qui un posto sicuro dove riprodursi. Volano e si posano leggere sulle mine, felicemente inconsapevoli di due milioni di soldati che si fronteggiano con i cannoni puntati.

Bella cosa direte, anch'io lo penso, ma il problema per assurdo nascerebbe se, per qualche ragione ora non prevedibile, tra le due Coree “scoppiasse la pace”.

Per paradosso difesi dalla guerra e minacciati dalla pace! Infatti entrambe le parti hanno pronti piani di sfruttamento delle risorse, insediamenti e solito armamentario umano, che segnerebbero la fine di questo eden ritrovato. Insomma, il punto è che noi siamo fatti così, e a qualcuno o a qualcosa di riffa o di raffa... dobbiamo far guerra!!!





Tratto dal blog "Fico d'India"

oltrelespine.blogspot.com