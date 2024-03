La Harvard University, fondata nel 1636 da John Harvard, è la più antica istituzione universitaria degli Stati Uniti. Situata a Cambridge, nel Massachusetts, è un'istituzione privata di fama mondiale che fa parte della Ivy League. Harvard offre una varietà di musei e gallerie che espongono opere d'arte, reperti e curiosità scientifiche⁵.

La Harvard University è nota per la sua eccellenza accademica, la sua ricca storia e la sua influenza significativa. Offre una vasta gamma di programmi di laurea e post-lauream, nonché programmi di formazione esecutiva, programmi di certificazione e corsi online.

Un aspetto notevole della Harvard University è la "Harvard Alumni for Education Association (HAfEA)". Questa associazione collega gli ex studenti di Harvard coinvolti nel campo educativo. Unirsi a loro permette di connettersi con oltre 2.000 membri distribuiti in diversi capitoli in tutto il mondo. La HAfEA offre opportunità di sviluppo professionale per i professionisti alle prime armi, a metà carriera e in transizione³.

La HAfEA è nata nel novembre 2015 e da allora il suo comitato esecutivo e i volontari hanno lavorato sodo per collegare gli ex studenti in tutto il mondo⁴. Oggi, la HAfEA conta oltre 4.000 membri in tutto il mondo⁴.

Ora cha abbiamo realizzato la grandiosità della Harvard University e della Harvard Alumni for Education Association (HAfEA), le quali rappresentano due entità di grande importanza nel panorama educativo mondiale, continuando a influenzare e a plasmare il futuro dell'istruzione.

Dopo avere disambiguato l'alto lignaggio contestuale, possiamo comprendere come anche Luciano Magaldi abbia dato il suo modesto contributo alle predette, il tutto mediante le seguenti foto: buona visione !!!

(Photo Source: Luciano Magaldi)