Essere fedeli a se stesse è un'arte più preziosa di un gioiello e MiDì Jewels la celebra con la campagna #MEinMiDì

Negli scatti della nuova campagna, la modella e testimonial Nicole Macchi, interpreta molte sfaccettature di donna.

Essere fedeli a se stesse è un'arte più preziosa di un gioiello e MiDì Jewels propone il tema con il contest e la campagna #MEinMiDì.

"La donna è in continua evoluzione, ama sperimentare, cambiare il proprio stile, seguire strade inesplorate, pur rimanendo sempre fedele a se stessa. Su questo concetto ci siamo basati per la nuova campagna di MiDì Jewels realizzata da Beyond the Rules" dichiara la designer Emanuela Sermidi.

"Abbiamo voluto la modella Nicole Macchi come nostra testimonial perché cercavamo una donna colta, raffinata, eticamente corretta, cosmopolita, capace di anticipare nuove tendenze con ironia. Con Nicole abbiamo già collaborato insieme per molti Red Carpet internazionali e sappiamo che è un'artista dalle mille sfaccettature. Ecco perché la scelta è inevitabilmente ricaduta su di lei per #MEinMiDì”.

Dal suo esordio a New York nel 2014, il brand si è inserito nel contesto luxury grazie alle sue creazioni esclusive, uniche, numerate, in Limited Edition, realizzate interamente a mano con pietre semi preziose e pietre naturali dal design assolutamente Made in Italy.

Le gemme vengono selezionate direttamente dalla designer, qualsiasi sia la loro provenienza: Cina, Brasile, Russia, Madagascar, India, Africa.

Le creazioni di MiDì sono uniche, nessuna è uguale all’altra. Vengono realizzate in argento o placcate in oro, in limited edition, gioielli di classe, tentazioni a cui difficilmente si può resistere.