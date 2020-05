Oggi Realme ha presentato una versione particolare del Realme X50 Pro, pensata per i gamers. Lo smartphone in questione è il Realme X50 Pro Player Edition, e a prima vista non sembra un dispositivo da gaming.

I prodotti pensati per il gaming hanno infatti un design "aggressivo" che si caratterizza per delle linee taglienti, mentre questo smartphone ha un design abbastanza semplice, elegante e lineare.

Le caratteristiche tecniche, però, lo rendono uno smartphone perfetto per giocare grazie ad un comparto hardware da vero top di gamma.

Queste le caratteristiche principali del dispositivo che da qualche giorno è ufficialmente disponibile anche in Italia: