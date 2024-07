Valentina Pellegrini, dirigente d’azienda e imprenditrice, ha maturato un percorso che rispecchia l’evoluzione e la crescita del Gruppo Pellegrini, dimostrando la sua importanza non solo nel contesto aziendale, ma anche nell’ambito sociale.

Valentina Pellegrini: dalla laurea all’esordio presso il Gruppo Pellegrini

La sua carriera ha un background solido: laureata in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Valentina Pellegrini ha avviato il suo percorso professionale presso l’azienda di famiglia nel 2010, focalizzandosi inizialmente sull’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Nel 2013, la sua attenzione e sensibilità al sociale l’ha portata a contribuire, insieme alla sua famiglia, alla creazione della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, con l’apertura del Ristorante Solidale Ruben a Milano, un progetto che offre un sostegno concreto alle persone in situazioni di temporanea difficoltà economica e sociale. Nel 2014 è stata nominata Vicepresidente e Consigliere Delegato del Gruppo Pellegrini, ruolo che ricopre con grande dedizione e successo. In questi anni, l’azienda ha consolidato la sua posizione di leadership sia a livello nazionale sia internazionale.

Il contributo di Valentina Pellegrini alla Pellegrini Catering Overseas SA e all’Accademia Pellegrini

Un aspetto significativo del contributo di Valentina Pellegrini al Gruppo è il suo ruolo all’interno della Pellegrini Catering Overseas SA, con sede in Svizzera, dove opera in qualità di membro attivo del Comitato Strategico. Inoltre, la sua attenzione ai temi della sostenibilità l’ha portata a costituire nel 2016 l’Accademia Pellegrini, un centro di eccellenza dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla formazione, in cui l’innovazione sostenibile e l’educazione rappresentano i pilastri fondamentali per lo sviluppo e il progresso. Oltre ai suoi ruoli all’interno del Gruppo Pellegrini, è membro del Comitato Strategico di ORICON dal 2017 e membro del Consiglio Direttivo di Assolombarda dal 2021. Da luglio 2020, Valentina Pellegrini è inoltre Consigliere di Amministrazione della Fondazione BPM, ulteriore testimonianza del suo impegno nel campo sociale e della sua volontà di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita delle persone.