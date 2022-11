A partire da oggi, in occasione della settimana dedicata al Black Friday, Mondo Affari, azienda partenopea specializzata nella compravendita di prodotti ricondizionati afferenti al mercato dell’elettronica di consumo (TV, smartphone, tablet, PC, piccoli e grandi elettrodomestici e molto altro ancora), propone un ulteriore sconto del 10% sull'intero catalogo già scontato.



Per usufruire di tale promozione (valida fino al 28/11/2022) basta recarsi sul sito www.mondoaffari.it e utilizzare il codice "BLACK10" in fase di registrazione dell'ordine.



La merce ricondizionata è quella che non può essere venduta come se fosse nuova, anche se, molte volte lo è, in quanto restituita da clienti che hanno semplicemente avuto un ripensamento, o che viene usata come esposizione. Tutti i prodotti, prima di essere posti in vendita, vengono ispezionati da un team di esperti e sottoposti a una serie di test attraverso i quali se ne certifica il corretto funzionamento, per poi essere ripuliti e inscatolati nuovamente con imballi e accessori originali.



Diversamente dai principali competitor, Mondo Affari offre alla propria clientela una garanzia di 12 mesi, valida a partire dalla data di acquisto, con sostituzione gratuita in caso di malfunzionamento riscontrato entro i primi 30 giorni.



L'azienda, oltre ad avere un punto vendita fisico a Pompei (Na) in via Nolana 278, effettua spedizioni in tutta Europa in 24/48h lavorative, con possibilità di reso in caso di insoddisfazione.