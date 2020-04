"Di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America hanno mostrato a tutti, con il loro incrollabile impegno, di poter nutrire le persone più vulnerabili e bisognose. Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro supporto.

Oggi, insieme a Laurene Powell Jobs, Apple e Ford Foundation, abbiamo contribuito a lanciare l'America's Food Fund. Il Fondo è stato progettato per aiutare le nostre persone più vulnerabili, compresi i bambini che utilizzano programmi per il pranzo scolastico, le famiglie a basso reddito, gli anziani e le persone che senza un lavoro.

Il 100% delle donazioni andrà a Feeding America e World Central Kitchen. Sappiamo che richiedere donazioni in denaro è un problema per molte persone in questo momento, ma chiunque lo possa fare, per favore, si unisca a me su: GoFundMe.com/AmericasFoodFund".

Questo è quanto DiCaprio ha pubblicato sul suo profilo Instagram per lanciare la raccolta di fondi che in questo momento è arrivata a 12,5 milioni di dollari (obiettivo 15 milioni).

I maggiori finanziatori della raccolta fondi, finora, sono stati Leonardo DiCaprio e Laurene Powell Jobs con 5 milioni di dollari, Apple con 5 milioni, Oprah Winfrey con 1 milione e Ford Foundation con 1 milione.