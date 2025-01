Il 27 dicembre è una data speciale per Jessica Sellassie, la food influencer e conduttrice televisiva che ha recentemente festeggiato il suo trentesimo compleanno. Nonostante il suo compleanno sia già passato, Jessica ha deciso di celebrare in grande stile martedì 14 gennaio, organizzando una festa intima e ricercata presso "Le Specialità", un ristorante milanese conosciuto per le sue pizze gourmet dal 1977.

Con la didascalia "HELLO 30", Jessica ha condiviso un carosello di fotografie su Instagram, catturando i momenti più belli della serata. La location, famosa per le sue pizze gourmet, ha offerto anche opzioni gluten free, in linea con la filosofia di Jessica, che promuove uno stile di vita sano e attento alle intolleranze alimentari.

La festa è stata caratterizzata da un’atmosfera sobria e senza eccessi, proprio come piace a Jessica. Tra gli invitati, amici come Stefano Miele, Alessandro Badiali, Cristina Bugatty e Valentino Dorico, Paola Persiani che hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale. Non sono mancati i volti noti del Grande Fratello, con la presenza di Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Giacomo Urtis e le sorelle Lulu e Clary, che hanno animato la festa con la loro vivacità.

Le immagini e i video della celebrazione sono stati condivisi dai fan sui social media, dimostrando quanto la personalità di Jessica sia amata e seguita. Anche il giorno del suo compleanno, i suoi followers non hanno mancato di far sentire il loro affetto, dedicandole post e messaggi di auguri.

Jessica, che si è trasferita a Milano in cerca di nuove opportunità lavorative, continua a distinguersi nel panorama della gastronomia gluten free. Partecipa attivamente a eventi culinari e collabora con ristoranti per promuovere piatti pensati per chi ha intolleranze alimentari.

Lo scorso 7 novembre, ha tenuto uno showcooking presso Eggs a Milano, dove ha cucinato insieme alla chef Barbara Agosti, dando vita a una cena a quattro mani che ha riscosso un grande successo. Molte fan sono accorse per assaporare le delizie preparate da lei. La sua passione per il cibo sano e gustoso la rende una figura di riferimento per molti, e il suo compleanno è stata l’occasione ideale per celebrare non solo un traguardo personale, ma anche il suo impegno nel promuovere uno stile di vita equilibrato.

A 30 anni, Jessica Sellassie si appresta a intraprendere nuove sfide e avventure, continuando a ispirare i suoi follower con la sua creatività e la passione per il cibo gluten free. Il futuro si prospetta brillante per questa influencer, che ha conquistato il cuore di molti grazie alla sua autenticità e al suo amore per la cucina di qualità. Non vediamo l'ora di scoprire le sue prossime novità, riconoscendo in lei un forte desiderio di esplorare e portare avanti interessanti tendenze nel mondo culinario e non solo.