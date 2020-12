E' un periodo molto positivo per l'euro, che sta correndo forte rispetto al dollaro americano.

La valuta unica ha superato la soglia psicologica di 1,20 e con un forte impulso si sta spingendo ben oltre. Il sentiment molto positivo innescato dalla scoperta dei vaccini sta facendo effetto.

Il biglietto verde, inoltre, sta pagando anche i passi in avanti per il programma di stimolo fiscale degli Stati Uniti. Martedì è stato presentato un piano bipartisan da 908 miliardi di dollari, con il presidente della FED, Jerome Powell, che ha rimarcato la necessità di sostegni all'economia americana che gli ultimi dati macroeconomici la indicano in una fase di contrazione.