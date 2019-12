Sabato 14 dicembre, alle ore 10:30 presso i locali della Sala Venini sarà presentata alla stampa la «Nobil Art Eventi Made in Italy» di Linda Caruso, un’associazione, che si occupa di promozione turistica, organizzazione di eventi, sviluppo del territorio nonché di attività di servizi in genere, esprimendosi fra ideazione, innovazione e realizzazione attraverso l’esaltazione dell’eccellenza. Queste sono le prerogative della mission preposta dal sodalizio.

Per tale occasione saranno presenti alla cerimonia molti personaggi da molti anni operanti e contribuenti allo sviluppo del territorio con manifestazioni sportive e sociali, non solo in campo nazionale, ma anche internazionale. Ospiti d’eccezione saranno il Dott. Antonino Auccello, presidente del «Veteran Car Club Panormus» – Giro di Sicilia – la Sicilia dei Florio, Nuccio Salemi, curatore del Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio di Termini Imerese (PA), Michele Gargano, conservatore del Museo della Targa Florio di Collesano (PA), la responsabile eventi dell’associazione «Life» Onlus Gina Aloisio, che si occupa di disabilità attraverso progetti territoriali aventi come primaria importanza l’abbattimento delle barriere architettoniche, i rappresentanti FINP Sicilia (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), CIP (Comitato Italiano Paralimpico Sicilia), il Rotary Club di Barcellona P.G., rappresentato dal Dott. Attilio Lica, il Lions Club di Barcellona P.G., rappresentato dal Dott. Giuseppe Quattrocchi e tanti altri ospiti di prestigio.

Verranno presentati inoltre progetti importanti per l’anno 2020 d’alta finalità sociale. In particolare Caruso ha ratificato protocolli d’intesa con Telethon, la quale sarà presente attraverso il Dott. Maurizio Gibilaro, coordinatore provinciale di Catania e l’associazione i «Borghi più belli d’Italia» in Sicilia attraverso il presidente Bartolotta Salvatore. Faranno infine da cornice tutte le associazioni ed attività operanti nel territorio di Castroreale nonché autorità militari e civili.