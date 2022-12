“La stagione festiva di fine anno è associata ad attività come incontri sociali, shopping e viaggi, che comportano rischi aggiuntivi significativi per la trasmissione di RSV e altri virus respiratori. Il rafforzamento dei sistemi sanitari e il sostegno degli operatori sanitari dovrebbero essere prioritari a causa del rischio di una grave pressione sui nostri sistemi sanitari nelle prossime settimane e mesi. Anche la vaccinazione contro l'influenza e la COVID-19 dovrebbe essere una priorità tra i gruppi a rischio”.

Questo è quanto ha dichiarato Andrea Ammon, direttore dell'ECDC, che ha poi ribadito che “oltre ad un aumento del numero di ricoveri ospedalieri, la co-circolazione di RSV, virus influenzale, SARS-CoV-2 e altri virus respiratori può portare a carenze di personale a causa di congedo per malattia. Mantenere un adeguato rapporto tra personale e pazienti, in particolare in terapia intensiva, è fondamentale per mantenere la sicurezza del paziente e la qualità delle cure. Al fine di gestire il numero di casi più elevato previsto, è opportuno prendere in considerazione un aumento di capacità e riesaminare frequentemente in funzione della situazione epidemiologica”.

Per questo l’ECDC ha fornito agli Stati membri UE/SEE le seguenti indicazioni: