Il 9 giugno 2022, presso la Pontificia Accademia delle Scienze, Casina Pio IV, sede dell’Accademia nei Giardini Vaticani, ha luogo l'evento dal titolo: “Reconstructing the Future for People and Planet Conference”, ospitato dalla Pontificia Accademia delle Scienze (PAS) e Bauhaus Earth.

La conferenza si è aperta con un discorso di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che domani sarà ricevuta da Papa Francesco, e ha riunito scienziati, architetti, pianificatori spaziali e responsabili politici di fama mondiale per discutere della trasformazione dell'ambiente edificato che da motore di crisi climatiche e sociali può essere trasformato in una forza per la rigenerazione planetaria.

Nella sua rivoluzionaria enciclica Laudato si' sulla “cura per la nostra casa comune”, papa Francesco ha parlato, tra l'altro, dello stato deplorevole dell'ambiente edificato contemporaneo e ha sostenuto che: “Data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comportamento umano, coloro che progettano edifici, quartieri, spazi pubblici e città, hanno bisogno del contributo di diverse discipline che permettano di comprendere i processi, il simbolismo e i comportamenti delle persone. Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore servire un altro tipo di bellezza: la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco. Anche per questo è tanto importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all’analisi della pianificazione urbanistica. L'ambiente edificato è anche un fattore cruciale nell'equazione climatica: edifici e infrastrutture sono direttamente responsabili di circa il 40% delle emissioni globali di gas serra, se si sommano gli effetti di costruzione, esercizio e demolizione”.

Il programma prevede interventi di Hans Joachim Schellnhuber, fondatore di Bauhaus Earth e PAS Academician; e Francis Kéré, architetto e vincitore del Premio Pritzker di quest'anno.

Il programma del 9 giugno si conclude con una conversazione tra Francis Kéré e Ursula von der Leyen von der Leyen al MAXXI Museo Nazionale d'Arte del XXI secolo di Roma.Reconstructing the Future is available to the public via livestream, June 9 ‒ 10, 2022.



I relatori della conferenza includono:

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

Hans Joachim Schellnhuber, fondatore di Bauhaus Earth e PAS Academician

Francis Kéré, architetto e vincitore del Premio Pritzker di quest'anno

Joachim von Braun, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze

Lesley Lokko, architetto e curatore della Biennale di Architettura di Venezia del prossimo anno

Bjarke Ingels, importante architetto scandinavo

Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale per l'Innovazione

Shigeru Ban, architetto e vincitore del Premio Pritzker 2014

Andrea Gebhard, Presidente della Camera Federale Tedesca degli Architetti

insieme a