Nonostante non manchino dei casi spinosi, gli esperti dei mercati finanziari sono ottimisti sul prossimo futuro delle borse europee e del DAX in particolare, con view positive sui titoli automobilistici.

I maggiori benefici potrebbero averli i titoli value, ma anche quelli con dividendi elevati. Maggiore cautela c'è invece riguardo ai titoli growth.

Per le azioni value sono da preferire le società solide con modelli di business a prova di inflazione. Oltre alle azioni value, anche le azioni con dividendi elevati come Allianz, Telekom, Deutsche Post e Munich Re hanno buone prospettive.