Siete pronti per una notte da paura? Se volete spaventarvi, ma con un certo stile e godendovi performance che non si dimenticano, il 31 ottobre potete fare un salto alla Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi (Lucca), una delle più storiche discoteche del mondo e ballare gli artisti di Circo Nero Italia.

Ecco svelato il primo appuntamento di Halloween '22, il 31 ottobre firmato Circo Nero Italia, la scatenata party crew coordinata da Duccio Cantini che fa sgranare gli occhi al pubblico dei top club italiani... e non solo. Infatti spesso i performer di Circo Nero Italia (ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori, specialisti in effetti speciali, etc) si dividono tra feste frequentate anche da famiglie, eventi diurni, dinner show e party scatenati in discoteca. Perché quando si sa fare spettacolo, il contesto conta molto meno della capacità di regalare emozioni mescolando l'alto e il basso, le arti circensi ed il ballo, gli effetti speciali e il ritmo della musica elettronica... e in questo gli artisti di Circo Nero Italia davvero hanno pochi rivali. Anche perché il loro stile è unico, particolare, sorprendente.

Riassumendo, i performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini sono decisamente scatenati. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



