Una canzone pop sull’amore tossico fra due ragazzi.

“Niente da dichiarare” è il racconto di una storia d’amore inusuale, sopra le righe, fatta di prese in giro, poche promesse, dediche e romanticismo. Tutto questo, come una vera e propria punizione, dà luogo ad un rapporto unico di cui non si riesce a fare a meno.





Radio date: 25 settembre 2020

Etichetta: Tyrus Records

BIO

Michele Gatto, classe 1990. Nato e cresciuto in provincia di Catania, vive da 5 anni a Parma dove lavora in università come ricercatore in Ingegneria Geotecnica. Al mondo scientifico ha sempre affiancato la musica, cimentandosi nei vari anni in generi diversi, dal pop al pop-rock, dal musical alla musica classica. I vari esperimenti musicali gli hanno permesso di trovare la propria strada nel mondo del cantautorato pop italiano. Il 25 settembre 2020 viene pubblicato il singolo d’esordio “Niente da dichiarare”.





Contatti e social

FB www.facebook.com/michelegattomusic

IG https://www.instagram.com/real_gatto/?hl=it