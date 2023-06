L’album d’esordio del talentuoso artista sannita tra fragilità e ricordi preservando e riscoprendo se stesso.

“Maledetto Amore”: è questo il titolo del primo album di Daniele De Luca, in arte Danny, artista del panorama sannita. “Maledetto Amore”, come un arco colmo di frecce, cerca di toccare l’animo di ognuno, destreggiandosi tra le fragilità, i problemi e i ricordi di un tempo passato, i quali sono sempre sulla soglia della porta, come se non l’avessimo mai varcata. Sono proprio i gesti, i profumi, i sapori, le intermittenze del suo cuore a generare cicatrici aperte e indelebili. Nonostante il tormento di una storia conclusa e il troppo tempo speso a leggere la mente di qualcun altro, anziché la propria, la priorità è sempre quella di preservare se stesso, così come lo è la ricerca di un equilibrio mentale. Con questo nuovo progetto Danny vuole dare importanza ad un ciclo artistico personale ed umano che gli ha permesso di crescere e maturare. L’album “Maledetto Amore” è sui principali stores digitali e in promozione nazionale.

Track by Track

Storia dell’artista



Daniele De Luca, in arte Danny, giovane talento emergente di Benevento e ragazzo del centro storico. Approccia con la musica rap intorno ai 14 anni all’interno del contesto scolastico, appassionandosi alla cultura. Scrive i suoi primi testi raccontando i suoi giorni di ragazzo di provincia. Nel 2018 pubblica il suo primo brano, facendosi conoscere ed apprezzare dai giovani della sua città. Il suo racconto musicale è un valzer di amori nuovi e finiti, di una gioventù a tratti spensierata a tratti tormentata, alla continua ricerca di ispirazione.

