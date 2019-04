Trump annulla le esenzioni per l'importazione di greggio dall'Iran, imponendone il divieto... anche all'Italia!

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato, con un annuncio ribadito dal segretario di Stato Mike Pompeo, che dall'inizio di maggio non saranno più valide le esenzioni che gli Usa avevano concesso ad alcuni Paesi per l'importazione di greggio dall'Iran.

La decisione fa seguito ad una delle misure imposte dal ripristino unilaterale delle sanzioni nei confronti di Teheran dopo il mancato riconoscimento da parte dell'attuale amministrazione del precedente accordo sui controlli relativi allo sviluppo del programma nucleare iraniano siglato da Obama nel 2015, insieme ad altri Paesi europei che, da parte loro, è considerato ancora in vigore.





Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act?