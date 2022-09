L'immagine in alto mostra la sora Meloni, di spalle, che parla alla folla... alla folletta che ieri sera a Roma ha riempito per metà piazza del Popolo.

Nonostante ciò, la presidente di Fratelli d'Italia cerca di mascherare il mezzo flop dell'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le politiche di domenica prossima, pretendendo di far credere che Piazza del Popolo fosse piena... abbiamo riempito le piazze, ha scritto.

Non è così come dimostrano le immagini seguenti...

La chiusura di campagna del centro-destra doveva iniziare un’ora fa, ma Piazza del Popolo è tutt’altro che piena. pic.twitter.com/uDjGhQ210L — Chiara Albanese (@chiaraalbanese) September 22, 2022

Stavolta, non potendo usare Photoshop per la diretta video, la sora Meloni ha utilizzato le bandiere che infaticabili attivisti hanno sventolato per tutta la durata dell'evento per mascherare l'enorme buco alle loro spalle, che gli organizzatori avevano sperato di colmare ritardando di un'ora l'inizio del comizio. Ma non c'è stato nulla da fare.

Parafrasando il socialista Nenni che commentò con "piazze piene ed urne vuote" il risultato alle politiche del 1948, la sora Meloni oggi si augura, dopo aver virtualmente riempito le piazze con il pennello magico di un programma di fotoritocco, di poter realmente riempire le urne con i voti, veri, degli italiani. Vedremo.

Per ora, possiamo solo constatare che, al di là di quel che pretende di essere, anche la sora Meloni ha dimostrato di essere 'na mezza sola come gran parte dei suoi colleghi...



Comunque, se questo può esser di consolazione alla Meloni, Enrico Letta, nella stessa piazza, ha fatto pure di peggio. Questi i sostenitori che i dem sono riusciti a portare a Piazza del Popolo questo pomeriggio...