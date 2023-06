"Do What You Want" è il nuovo singolo di Derek Reiver, dj producer italiano in decisa ascesa nella scena internazionale. Lo ha prodotto con Max Milian e Dave Delly.



L'amicizia tra Derek e Dave Delly dura da svariati anni. Dopo aver condiviso esperienze in diversi stage, è sfociata in questa collaborazione, ovvero ''Do What You Want'', un brano dall’irresistibile beat house, in cui non manca una potente voce femminile. Con Derek e Dave ha collaborato Max Millan, dj e producer da anni sulla scena. Insieme hanno trovato la formula perfetta per produrre un brano che è nato tra gli studi dei tre artisti. Non si sono mai ritrovati insieme nello stesso studio, ma oggi la tecnologia fa miracoli.



I tra artisti hanno lavorato non poco per dare alla parte vocale la giusta importanza in ''Do What You Want". Le videochiamate tra gli studi sono state certamente la parte più spensierata del progetto, tra mancanza di segnale, scarsa batteria e orari che non combaciavano mai... tutto questo nel brano, ricco di energia, si sente. Tra l'altro il pezzo si intitola fa ciò che vuoi, un inno alla libertà.



Derek Reiver, Max Milian e Dave Delly hanno, in definitiva, unito i loro background, tutti diversi, ma con una radice house comune. "Do What You Want" esce il 16 giugno 2023 su SJS, la label che Samuele Sartini, top dj italiano, segue insieme ad Alex Abbruscato. Insieme Sartini ed Abbruscato hanno creato una della più importanti etichette di house music italiana, ottenendo ottimi risultati anche oltre confine.



https://www.instagram.com/derekreiver/



Deejay e produttore italiano, Derek Reiver Inizia la sua esperienza nei club molto giovane, diventa resident di importanti locali del nord Italia come ''le Rotonde di Garlasco'', ''Gilda – Castelletto Ticino'', ''The Beach – Milano'' e da ballare tutte le discoteche di riferimento del pavese. Negli anni, riesce a portare la sua musica in diverse regioni italiane, dal Nord al Sud, arricchendo così la sua avventura. La radio ha sempre accompagnata la sua storia. Dagli inizi in una piccola emittente locale insieme a un gruppo di amici, ai radioshow suonati in molte radio, anche internazionali, sia FM che Web. Diversi programmi radio come regista e selezionatore musicale sono stati realizzati nel corso del tempo. Nel 2015 fa il suo esordio come produttore, molti dei suoi brani sono stati suonati in tutto il mondo, entrando nelle classifiche di radio e portali dedicati. Tra le sue produzioni risulta particolarmente legato al remix della hit internazionale anni '90 "Gam Gam" di Pilato e Monti. La sua "Save Me, nel remix di Mike Dem, è stata suonata sul palco del celeberrimo festival belga Tomorrowland ed ha raggiunto anche ascolti altissimi su Spotify. Ha firmato brani con label internazionali come Ego, Keep, Jango, Individual. La sua musica è in continua evoluzione e solo il tempo dirà dove arriverà.