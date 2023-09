Afrodite, la dea dello splendore per antonomasia, idealizzerà la sua avvenenza alla decima edizione della finale nazionale “Venere d’Italia” in una stupenda location della Magna Grecia, terra devota alla divinità, di Cirò Marina, provincia di Crotone, dal 14 al 17 settembre.

Fra le sessanta finaliste da tutta Italia vi saranno sei incantevoli modelle siciliane (Carmen Romina D’Arrigo, Denise Fabbiano, Eleonora Imbriani, Ilenia Padova, Lucrezia Vito, Morena Lopis), originarie dalle province di Siracusa, Catania e Messina e seguite dalla competenza e dalla perizia dell’agente regionale Donatella Accolla, la quale, intervistata, spiega come sta organizzando le aspiranti divinità sicule all’evento:

“Faccio capire alle ragazze che, al di là di come andrà, è un’esperienza, che le porterà a crescere sia professionalmente, che umanamente, dato che si rapporteranno con ragazze provenienti da tutta la nazione. – ha chiosato Donatella Accolla – La mia tattica è partire per divertirsi insieme, dando il meglio di loro in ogni passerella. Dico sempre: sfilate come se ci fossi solo tu in passerella, senza pensare ad altro”.

Le giovani della Trinacria sono sempre apprezzate, oltre per la bellezza mediterranea, per la loro indole leggiadra, divertente e giocosa. Esse ovviamente sperano di conquistare nella nazionale delle fasce da portare orgogliosamente nella nostra Sicilia.

“Ragazze! Da parte mia io vi auguro di fare una bella esperienza e divertirci insieme e (perché no?) portare qualche fascia in Sicilia. In bocca al lupo di cuore!”

è il fervido auspicio di Donatella Accolla, la cui saggezza e competenza pluriennale nel campo dell’estetica rappresenta un fondamentale cardine di riferimento per quante vogliano valorizzare le loro qualità fisiche e le loro doti interiori, queste ultime reputate canoni dell’autentica bellezza, che fa migliorare la società umana.