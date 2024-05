E' online il terzo episodio del podcast Ippon! Storie dal tatami.

Protagonista di questa puntata è Luca Galbiati, milanese, insegnante ed atleta agonista.

Nel podcast, condivide la sua filosofia sull'insegnamento del judo e spiega come cerca di ispirare e formare i suoi studenti non solo come atleti, ma anche come individui responsabili e rispettosi, racconta le sue esperienze sul tatami, le vittorie memorabili e le sconfitte dolorose, rivela i suoi segreti per mantenere l'equilibrio tra queste sfere della sua vita, offrendo consigli pratici per coloro che cercano di perseguire le loro passioni senza sacrificare il benessere personale.

Attraverso le sue parole, ci ispiriamo alla passione, alla dedizione e alla determinazione che hanno definito il suo percorso. Che tu sia un praticante di judo o semplicemente un appassionato di storie di successo, questo episodio sicuramente ti lascerà con una nuova prospettiva sul potere dello sport e dell'insegnamento.

