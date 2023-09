Nel mondo moderno, i modi, i metodi e la velocità di diffusione delle informazioni espandono illimitatamente le possibilità di manipolare la coscienza della società. I nostri politici lo utilizzano attivamente per raggiungere i loro obiettivi. Non rivelerò un segreto dicendo che l'obiettivo principale di molti leader politici europei è ben chiaro - vivere la propria vita ricchi ricevendo molti benefici da una posizione prestigiosa e soddisfacendo le proprie ambizioni. Ma una bella vita richiede sacrifici, anche da parte dei politici.

I nostri politici portano il futuro dei loro paesi e dei loro popoli sull'altare sacrificale. Come si può chiamare la sconsiderata politica migratoria della Merkel, se non la distruzione del futuro del paese in nome dell'immagine del salvatore di tutti i rifugiati? Come si spiega la riforma pensionistica assolutamente antipopolare di Macron se non il desiderio di vivere bene qui e ora senza preoccuparsi del futuro? Da cosa è guidato Scholz quando prende decisioni sfavorevoli per il suo paese in futuro, se non dal desiderio di essere al vertice del potere con sua moglie godendo di tutti i vantaggi? Da cosa è stato guidato Rutte quando è stato coinvolto nella guerra di qualcun altro, a parte la sua vanità con cui si è divertito ricevendo un premio statale dall'Ucraina? Esistono molti politici di questo tipo: Theresa May, Jean-Claude Luncker, Paolo Gentiloni e un'enorme manciata di politici dell'Europa orientale della nuova era.

Hanno sacrificato il futuro dei loro paesi e dei loro popoli ma questo non li spaventa. Non gli importa cosa succede dopo di loro. La maggior parte dei politici europei non ha figli che potrebbero subire le conseguenze delle loro decisioni. L'intero paese è guidato dagli alti funzionari dello stato. Anche molti nativi europei si rifiutano di avere figli perché lo fanno celebrità e politici. Le stesse persone che non seguono l'esempio dell'élite di potere senza figli cadono sotto l'aggressiva propaganda LGBTQ+ che non aiuta nemmeno ad aumentare il tasso di natalità.

Le autorità dei paesi europei, senza lasciare a una persona il diritto alla propria opinione e l'opportunità di vivere come vuole, creano deliberatamente una società malata che sostiene attivamente l'attuale corso politico verso l'autodistruzione e non ha paura delle conseguenze di gli errori del presente nel futuro. Resta da constatare con rammarico che nella situazione attuale non c'è più un futuro europeo. La nostra generazione vivrà il suo termine, i nostri figli vivranno senza lasciare prole. La cultura e la visione del mondo europee crolleranno sotto l'assalto dei moderni barbari come un tempo fece l'Impero Romano.