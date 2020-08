Cosa è Transcribe? È una nuova funzionalità di Word che permette di trascrivere testi registrati.

Pertanto, la registrazione audio della lezione di un professore, un'intervista, una riunione o una conferenza... potranno essere trasformate in testo. Un'ottima cosa per giornalisti, studenti e tantissime altre categorie di persone.

Per utilizzare Transcribe, è sufficiente andare sul pulsante Dictate nella barra dei menu e fare clic su “Transcribe”. Da lì, l’utente può registrare una conversazione in tempo reale, ad esempio tramite il microfono del proprio laptop, o caricare un file già registrato in precedenza.

I formati accettati sono mp3, wav, m4a e mp4.

Unico neo è che al al momento l'unica lingua supportata è l'inglese, ma Microsoft assicura di essere al lavoro per introdurre al più presto anche altre lingue.